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kim kardashian تحتفل بـ45 مليون معجب على "إنستقرام"

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الخميس 03-09-2015 15:09

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع kim kardashian بتخطّي عدد متابعيها عتبة الـ45 مليون متابع على حسابها الخاص في "إنستقرام".
ونشرت النجمة، البالغة من العمر 34 عاماً، بعض الصور على طريقة السيلفي، احتفالا بالمناسبة، مرفقة بتعليق كتبت فيه "45 مليون متتبّع على إنستقرام! أنا أعشقكم!".
يشار الى أنّ kim، الحامل بطفلها الثاني، تخطّت نجمتي البوب، تايلور سويفت (44,7 مليون متابع) وبيونسيه (44,6 مليون متابع).
ويذكر أنّ النجمة الأمريكية كايتي بيري تسجّل أكبر نسبة من المتتبّعين على "تويتر"، مع 74,8 مليون متابع ، متقدّمة بأشواط على kim kardashian التي يضم حسابها 34,9 مليون معجب فقط.

 

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