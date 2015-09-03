بالفيديو عزت أبو عوف: كان نفسي أموت عشان أقابل مراتي

في أوّل ظهور إعلامي له بعد إجرائه لعمليّة القلب المفتوح، والتي تمت بنجاح، قال الفنان عزت أبو عوف عبر فضائية CBC في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إنه عندما نام على السرير استعداداً لدخول غرفة العمليات، تمنّى أن يموت.

وقال أبو عوف إنّ الموت على رقابنا جميعاً، وإنّه لم يكن حزيناً بل على العكس كان سعيداً لأنه سيقابل زوجته التي توفيت منذ عامين تقريباً، ومنذ وفاتها وهو يعيش في حالة نفسية سيئة.

وحاول أبو عوف خلال حديثه عن زوجته أن يتمالك دموعه قدر الإمكان، واستعرض بعض الصور التي جمعتهما معا منذ بداية زواجهما في السبعينات.

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