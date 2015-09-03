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سمير صفير غاضب من نجوى كرم: اللي اختشوا ماتوا

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سمير صفير غاضب من نجوى كرم: اللي اختشوا ماتوا سمير صفير غاضب من نجوى كرم: اللي اختشوا ماتوا

الخميس 03-09-2015 16:32

بعد أن انتقد الفنان معين شريف في لقاء مع "سيدتي" غناء الفنانة نجوى كرم "بوسة قبل النوم" وهي في سن الخمسين، ردت نجوى بقسوة على معين، في سلسلة تغريدات جاء في إحداها إن أم كلثوم عندما غنت "هذه ليلتي"، لم تكن ابنة 16 وختمت بالقول "سلامة فهمك يا معلم".
الملحن سمير صفير، الذي لطالما انتقد خيارات نجوى الفنية الأخيرة، سارع إلى الرد عليها من دون تسميتها، فكتب على "تويتر" "نعتذر من الراحل الشاعر والأديب والصحافي جورج جرداق على وصف وتشبيه احدى المغنيات أغنيتها بأغنية "هذه ليلتي" الذي كتبها ولحنها موسيقار الأجيال لكوكب الشرق ام كلثوم ، وعن جد الي اختشوا ماتوا !!!".
وما لبث صفير أن تعرّض لهجوم من فانز نجوى بعد كتابته التغريدة، قابله بعمل بلوك لمن أسماهم "عنزات" حيث كتب مستعيناً بكلمات أغنيته "في ناس" "في ناس عقلن كومة زبالي مالن دوا الا عصا الكناس !! يعني يا عصا الكناس يا بلوك ، ما البلوك هو المكنسة على التويتر !!! متل ما في سياسيين فاسدين في فنانين فاسدين وفي صحافيين فاسدين وفي عنزات فاسدين !!" .

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سيدتي