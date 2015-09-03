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طلاق أفريل لافيني وتشاد كروغر

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الخميس 03-09-2015 16:45

بعد عامين فقط من الزواج، انفصلت نجمة الروك الشهيرة Avril Lavigne عن زوجها Chad Kroeger.
وأكّدت النجمة، البالغة من العمر 30 عاماً، خبر الطلاق على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت الخبر المحزن عبر صورة مرفقة بتعليق صغير كتبت فيه: "لم يكن أمراً سهلاً أن نعلن أنا وتشاد خبر انفصالنا اليوم".
وأضافت: "الانفصال لا يطال فقط الزواج، بل يطال أيضا الموسيقى، عشنا لحظات لا تنسى".
وتابعت: "لا نزال صديقين مقرّبين، وسنبقى كذلك، وسنهتمّ دائماً ببعضنا البعض"
وختمت النجمة تصريحها بشكر جميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما على مساندتهما، كما وجّهت الشكر إلى جمهورهما.
يذكر أنّ Chad Kroeger و Avril Lavigne أعلنا خطوبتهما في آب/أغسطس عام 2012، وتزوّجا في تموز/يوليو عام 2013.

 

 

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