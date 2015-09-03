ما الجديد الذي ستبوح به أمل حجازي اليوم؟

قررت الفنانة أمل حجازي أن تطلّ، بعد إبتعاد عن الوسط الفني، عبر "أنستغرام"، من خلال صورتين سيلفي، الأولى تجمعها بالفنان ملحم زين والثانية بزوجها محمد البسام الذي وصفته بـ"حب حياتها".

من المتوقع أن تكون لأمل إطلالة ثانية اليوم، ولكن بالصوت، من خلال مقابلة إذاعية، عبر أثير إذاعة "صوت الغد"- الأردن، وفي برنامج " أوف ROAD ".

يشار إلى أن أمل مبتعدة منذ مدة عن إصدار أي أعمال جديدة، وهي أطلت قبل مدة مع الزميلين رجا ورودولف، وحمّلت شركة "روتانا" مسؤولية غيابها، واتهمتها بالتقصير في حقها. فما هو الجديد الذي ستبوح بها أمل إذاعيا؟