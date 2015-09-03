الأرصاد: موجة الغبار مستمرة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب خاصة شرقا وتتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية يتخللها سقوط بعض الامطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

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> وحذر المركز مرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر لاضطراب بحري الخليج العربي وبحر عمان حتى يوم بعد غد السبت، إذ يصل ارتفاع الموج إلى نحو 7 أقدام بالعمق و4 أقدام قرب الساحل.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل نشاط الرياح.

الرياح .. جنوبية شرقية - شرقية / 20 - 40 كم/ساعة بوجه عام تصل 50 كم/ساعة فوق البحر احيانا.

البحر .. متوسط الى مضطرب الموج .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة واربعة أقدام قرب الساحل ومن أربعة الى ستة وسبعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة واربع دقائق مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 22 دقيقة صباحا وعند الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 44 33 75 20 .

> دبي 43 32 70 15 .

> الشارقة 44 29 75 15.

> عجمان 43 30 70 15.

> أم القيوين 44 29 75 15 .

> رأس الخيمة 44 28 70 15 .

> الفجيرة 37 30 85 55.

> العين 44 32 70 20 .

> ليوا 45 29 75 15 .

> الرويس 43 31 75 20 .

> السلع 44 31 80 20.

> دلما 42 32 75 35 .

> طنب الصغرى 39 32 85 35 .

> طنب الكبرى 39 32 85 35 .

> أبوموسى 40 32 85 35.