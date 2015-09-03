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من إنستقرام: مكياج هندي للمحجبات في السهرات

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من إنستقرام: مكياج هندي للمحجبات في السهرات من إنستقرام: مكياج هندي للمحجبات في السهرات

الخميس 03-09-2015 18:58

هل تودّين الحصول على مكياج هندي مميّز وقويّ؟ هل تعشقين هذا الخيار لإطلالة السهرات المميّزة؟ "سيدتي نت" جمع لك من إنستقرام عدداً من الصور الخاصة بالـ مكياج الهنديّ ليساعدك على اختيار المكياج الأنسب لك .
نصائح من سيدتي نت لـ مكياج هندي مميز:
استعيني بصورة تعرضينها على اختصاصية المكياج لإعطائها فكرة عمّا يجول في خاطرك.
استمعي إلى نصائح خبيرة التجميل وإلى اقتراحاتها بما يتناسب مع وجهك وإطلالتك.


اطلبي من خبيرة التجميل التركيز على الأي لاينر المائي، واختاري رسمة تظهر جمال عينيك العربيّتين.
لا تنسي تاتو الحنة، فهو أساس الإطلالة الهندية .
ليكن أحمر الشفاه قوياً وبارزاً بما يتناسب مع إطلالة الأي لاينر المائي.

 

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سيدتي