ازدواجية امرأة في عطر توم فورد!

توم فورد يقدم عطرا مستوحى من ازدواجية إمرأة توم فورد. يأسر عطر TOM FORD NOIR POUR FEMME التناقض الفاتن بين الثقة القوية التي تظهرها إمرأة توم فورد لتجذب الأنظار وتدير الرؤوس والرومانسية التي تبقيها مخفية وشخصية. إنه إضافة أنثوية لمجموعة TOM FORD Noir وفكرتها المتجسدة بالازدواجية الذكورية.؛ إنه مثير كما الثوب الأسود الذي يظهر انحناءات جسد المرأة. يجسد TOM FORD Noir Pour Femme هذه اللعبة المزدوجة من الكشف والحميمية في عطر زهوري شرقي من توليفات فخمة رائعة.

العطر

يجمع عطر TOM FORD NOIR POUR FEMME بين الزهورية الفخمة—طابع الرقي المهذب-- وبين التوليفات الشهية الشرقية والعنبر والأخشاب المفعمة بالأحاسيس.

النفحات الأولى من الحمضيات والتوابل التي تشكل استهلالا جذابا للزهورية الدرامية التي تليها. إشراقة زيت المندرين والبرتقال المر من إيطاليا وخلاصة الزنجبيل تذوب في بعضها معا لتشكل حيوية محفزة لتلقي بضوء مشرق كما لو أن خطوطها العريضة قد اتبع أثرها بالنجوم التي تتحرك في سماء الليل.

ينبض الجوهر المفعم بالأحاسيس بباقة زهور محفزة وفاخرة؛ مبتكرة ببراعة كما ثوب توم فورد الذي يظهر الجسد الرشيق اللدن تحته. هذا التأثير الشهي يحتوي على ورد الأبسولوت الثمين، الياسمين وزهر البرتقال. هذه الزهور النبيلة تقترن مع نفحات توليفة الكولفي الهندية، مستوحات من التوليفة الملكية القديمة التي كانت تحضر للأباطرة الهنود في القرن السادس عشر . هذا المزيج الحلو لحليبي يجمع بين نفحة الفستق الحلبي المجسدة في العطر من خلال نفحة شبيه الراتينج الصمغي، ممزوجا بتعبير الجليد المسحوق الذي كان يستورد من بحيرات الهمالايا.

نفحات خلفية دافئة وأخاذة تنبثق من الزهور الأنثوية، الفانيلا الشهية والعنبر الجذاب الذي يضفي سحرا آسرا مع خشب الصندل النعم الذي يكمل الطابع الاستثنائي من الدفئ المفعم بالأحاسيس. الانطباع المكتمل هو إنطباع الأنوثة الأنيقة والواثقة والجريئة المفعمة بالأحاسيس: تناغم أخاذ من الرقي والحميمية.

المستحلب المرطب

Tom Ford Noir Pour Femme Hydrating Emulsion هو لوشن حريري فاخر للجسم، ينساب على البشرة ليمنحها إحساسا رائعا. ينعم البشرة ويطريها بينما يعطرها بنفحات عطر Tom Ford Noir Pour Femme.

العبوات

يقدم TOM FORD NOIR POUR FEMME بعبوة ذات تصميم جديد يظهر العبوة على شكل زجاجة بيضوية الشكل باللون الأسود المعتم. مضلعة ومزخرفة بحرف “T” من جهة ومن جهة أخرى بحرف “F” مع ختم ذهبي في الواجهة وغطاء ذهبي مضلع يحمل زخرفة تظهر الشعار.

يتوفر TOM FORD NOIR POUR FEMME بحجم 30مل و50مل ز100مل. أما TOM FORD NOIR HYDRATING EMULSION فيقدم داخل أنبوبة سوداء شديدة اللمعان مع ملصق ذهبي وغطاء يفتح بالبرم.

سوف يتوفر TOM FORD NOIR POUR FEMME في نوفمبر 2015 لدى جميع كاونترات توم فورد بيوتي في الشرق الأوسط.