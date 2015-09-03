للنساء فقط... وصفة الشبّة لتضييق المهبل

ممّا لا شك فيه، أن إقامة العلاقة الحميمة والإنجاب المتكرر يؤديان إلى تمدد جدران وعضلات المهبل وحتى اتساعه، مما يفقد الشعور بالمتعة أثناء العلاقة الحميمة لدى الطرفين، سواء عند المرأة أو الرجل.

فإذا كنت تبحثين عن طرق طبيعية لتضييق المهبل، وبعيداً عن العمليات، اتّبعي هذه الوصفة المثالية:

"الشبّة" لتضييق المهبل

تعدّ "الشبّة" أو حجر الشب، من ضمن الأحجار الملحية الطبيعية وتُعرف باسم "شب الفؤاد". وتتواجد عند العطارين. من أبرز فوائدها، أنها تساعد على تضييق المهبل بشكل طبيعي.

طريقة استخدامها:

1- اسحقي "الشبّة" واخلطيها بالماء للحصول على مزيج متجانس. استخدمي المحلول كغسول مهبلي. بإمكانك إضافة عصير الليمون أو العسل إلى المزيج.

2- يمكنك أيضاً استخدام بودرة "الشبّة" عن طريق وضع كمية قليلة مباشرة على المهبل، تحديداً قبل العلاقة.ما يشدّ المهبل بشكل سريع.

تُعتبر"الشبّة" مطهراً رائعاً، كما أنها تشدّ عضلات الرحم ولها مفعول سحري في تضييق الرحم عند استخدامها صباحاً.

تمارين قبل العلاقة الحميمة لتضييق المهبل

- اقبضي عضلاتك السفلية لمدة 3 دقائق ثم دعيها تسترخي.

- شدي العضلات السفلية ودعيها تسترخي بأقصى سرعة ممكنة.

- شدّي عضلاتك السفلية لمدة 3 دقائق كما لو أنك تحبسين شيئاً ما ثم دعيها تسترخي.



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