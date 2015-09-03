«أبو الغار» يستقيل من رئاسة الحزب المصرى الديمقراطى بسبب الخلافات

تقدم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى استقالته رسميا من رئاسة الحزب.

وفيما يلى نص الاستقالة:

الزميلات و الزملاء أبعث إليكم جميعاً بتحية طيبة، لقد قمتم جميعاً بدون استثناء بعمل ضخم جداً فى إنشاء هذا الحزب الذى كان حلماً كبيراً بعد ثورة 25 يناير، و لا زلت أذكر اجتماع نقابة الصحفيين الذى جمع الآلاف. و لقد بذلتم جميعاً كل حسب قدراته و وقته شيئاً مفيداً للحزب، و لكن اتضح لى بعد تحمل مسؤولية صعبة فى ظروف صعبة فى مصر أن تصورى لكيفية تقدم الحزب على أن تكون ايديولوجيته الواضحة هى الديمقراطية الاجتماعية و أن يكون حزباً كبيراً له شعبية و يكون له تمويل ذاتى معقول قد أصبح مستحيلاً فى ظل الخلافات المحتدمة.

و قد حاولت أقصى جهدى أن أقوم برأب الصدع و شرحت وجهة نظرى للجميع عدة مرات و بينت المخاطر المجودة أمام الحزب و كذلك قمنا مع بعض قيادات الحزب بإدخال شخصيات متميزة للعمل معنا و حاولت قدر الإمكان و نجحنا إلى حد ما فى تحسين الوضع الاقتصادى للحزب بتبرعات من الأصدقاء و المعارف، و أود أن أشكر بشدة كل السيدات و السادة المتبرعين للحزب الذين بدونهم كان العمل يصير أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلاً.

و قد دعوت أربعين شخصية قيادية من الحزب إلى اجتماع تشاورى شرحت فيه كل المشاكل التى واجهت الحزب منذ تأسيسه لمحاولة إيجاد حلول لفك الشللية الحزبية التى أدت إلى الاستقطاب و كثير من المشاكل. و تكونت لجنة من د. زياد بهاء الدين و الأستاذ كامل صالح و د. حسين جوهر و بذلت مجهوداً كبيراً لمحاولة حل المشاكل و توصلوا إلى مقترحات محددة و لكن للأسف كانت هناك صعوبة فى تطبيقها و قد رأيت كرئيس مسؤول عن الحزب أننى لا أستطيع أن أكمل العمل فى هذه الظروف و أعتذر لكل من وعدته بالمساعدة و التأييد فى الانتخابات القادمة عن العمل فى هذه الظروف الصعبة و المستحيلة.

أود أن أشكر قيادة الحزب الحالية فرداً فرداً و كل من ترك القيادة و كل من استقال من الحزب لأنه قد شارك بجهد فى البناء. أشكر كل أعضاء الحزب فى المحافظات لأنهم شاركوا و استمروا فى العمل لصالح الحزب و لصالح مصر فى ظروف معقدة و صعبة. و أخيراً أشكر الشباب على مجهوده و تحية لكم فرداً فرداً. و سوف أرسل خطاب الاستقالة للسيد رئيس لجنة الأحزاب و كذلك خطاباً إلى البنك ليرفع اسمى كأحد ممثلى الحزب يوم الأحد صباحاً و هو أول يوم عمل، حتى يمكنكم اختيار رئيس جديد للحزب. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام. محمد أبو الغار