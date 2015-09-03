أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«أبو الغار» يستقيل من رئاسة الحزب المصرى الديمقراطى بسبب الخلافات

Google+ Print
«أبو الغار» يستقيل من رئاسة الحزب المصرى الديمقراطى بسبب الخلافات «أبو الغار» يستقيل من رئاسة الحزب المصرى الديمقراطى بسبب الخلافات

الدكتور محمد أبو الغار

تقدم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى استقالته رسميا من رئاسة الحزب.

وفيما يلى نص الاستقالة:

الزميلات و الزملاء أبعث إليكم جميعاً بتحية طيبة، لقد قمتم جميعاً بدون استثناء بعمل ضخم جداً فى إنشاء هذا الحزب الذى كان حلماً كبيراً بعد ثورة 25 يناير، و لا زلت أذكر اجتماع نقابة الصحفيين الذى جمع الآلاف. و لقد بذلتم جميعاً كل حسب قدراته و وقته شيئاً مفيداً للحزب، و لكن اتضح لى بعد تحمل مسؤولية صعبة فى ظروف صعبة فى أن تصورى لكيفية تقدم الحزب على أن تكون ايديولوجيته الواضحة هى الديمقراطية الاجتماعية و أن يكون حزباً كبيراً له شعبية و يكون له تمويل ذاتى معقول قد أصبح مستحيلاً فى ظل الخلافات المحتدمة.

و قد حاولت أقصى جهدى أن أقوم برأب الصدع و شرحت وجهة نظرى للجميع عدة مرات و بينت المخاطر المجودة أمام الحزب و كذلك قمنا مع بعض قيادات الحزب بإدخال شخصيات متميزة للعمل معنا و حاولت قدر الإمكان و نجحنا إلى حد ما فى تحسين الوضع الاقتصادى للحزب بتبرعات من الأصدقاء و المعارف، و أود أن أشكر بشدة كل السيدات و السادة المتبرعين للحزب الذين بدونهم كان العمل يصير أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلاً.

و قد دعوت أربعين شخصية قيادية من الحزب إلى اجتماع تشاورى شرحت فيه كل المشاكل التى واجهت الحزب منذ تأسيسه لمحاولة إيجاد حلول لفك الشللية الحزبية التى أدت إلى الاستقطاب و كثير من المشاكل. و تكونت لجنة من د. زياد بهاء الدين و الأستاذ كامل صالح و د. حسين جوهر و بذلت مجهوداً كبيراً لمحاولة حل المشاكل و توصلوا إلى مقترحات محددة و لكن للأسف كانت هناك صعوبة فى تطبيقها و قد رأيت كرئيس مسؤول عن الحزب أننى لا أستطيع أن أكمل العمل فى هذه الظروف و أعتذر لكل من وعدته بالمساعدة و التأييد فى الانتخابات القادمة عن العمل فى هذه الظروف الصعبة و المستحيلة.

أود أن أشكر قيادة الحزب الحالية فرداً فرداً و كل من ترك القيادة و كل من استقال من الحزب لأنه قد شارك بجهد فى البناء. أشكر كل أعضاء الحزب فى المحافظات لأنهم شاركوا و استمروا فى العمل لصالح الحزب و لصالح مصر فى ظروف معقدة و صعبة. و أخيراً أشكر الشباب على مجهوده و تحية لكم فرداً فرداً. و سوف أرسل خطاب الاستقالة للسيد رئيس لجنة الأحزاب و كذلك خطاباً إلى البنك ليرفع اسمى كأحد ممثلى الحزب يوم الأحد صباحاً و هو أول يوم عمل، حتى يمكنكم اختيار رئيس جديد للحزب. و تفضلوا بقبول فائق الاحترام. محمد أبو الغار

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد