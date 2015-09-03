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النيابة تأمر بتشريح جثة «جنة» ضحية «ديدان» مستشفى الدقي

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النيابة تأمر بتشريح جثة «جنة» ضحية «ديدان» مستشفى الدقي النيابة تأمر بتشريح جثة «جنة» ضحية «ديدان» مستشفى الدقي

3 سبتمبر 2015 | 4:12 مساءً

أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى بتشريح جثة الطفلة بطلة الجومباز ضحية الاهمال الطبى والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من تشريحها .

كانت  الطفلة “جنة الله ياسر” بطلة الجومباز  لقت مصرعا نتيجة الاهمال الطبى باحد المستشفيات الخاصة بالدقي ، حيث تبين وجود ديدان فى فم الطفلة يعود إلى عدم مراعاة المستشفى الخاص ، التى نقلت إليها الطفلة يوم 23 أغسطس الماضى.

وتبين ان الطفلة أصيبت فى حادث سير، بعد أن خرجت من التمرين بنادى الغابة بمصر الجديدة، وصدمها ميكروباص بسبب السرعة الزائدة، مما أصابها بكسور ونزيف فى المخ وكسر فى الحوض وفى القدم، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات

وتوجه والد الطفلة إلى وزارة الصحة وقدم شكوى ضد إدارة المستشفى واتهمها بتعريض حياة ابنته للخطر، كما تقدم بشكوى أخرى لوزارة العدل للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المقصرين والمتسببين فى التقصير.

عاجل 2015-09-03

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