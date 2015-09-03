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بالرغم من فوائده.. النعناع يسبب الضعف الجنسى للرجال

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بالرغم من فوائده.. النعناع يسبب الضعف الجنسى للرجال بالرغم من فوائده.. النعناع يسبب الضعف الجنسى للرجال
منذ العصور القديمة يُستخدم النعناع فى الطبخ ولصنع المشروبات المنعشة، وقد تم استخدامه لأغراض طبية منذ آلاف السنين، والنعناع يضاف إلى المكونات الرئيسية فى العديد من الشوربات والسلطات والعصائر.

ومن المؤسف، أن دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية كشفت أن النعناع يسبب الضعف الجنسى للرجال، نظراً لاحتوائه على المنثول الذى يعمل على خفض هرمون التستوستيرون، مما يؤدى بدوره إلى انخفاض الدافع والرغبة الجنسية.

ومن المثير جداً حول هذه العشبة هو أنه بمجرد وضع ورقة جديدة فى الفم فإنها ستترك مذاقا منعشا، لفترة طويلة، وهذا هو واحد من الأسباب التى تجعله يستخدم فى بعض المنتجات مثل معجون الأسنان والعلكات، غسول الفم ومعطرات التنفس.

والجدير بالذكر، كما أوضح موقع "Health"، الأمريكى المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن أوراق النعناع تحتوى على بعض مضادات الأكسدة القوية فى شكل بعض الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين A، فيتامين B-6، وفيتامين C، فيتامين E، فيتامين K، بيتا كاروتين، حمض الفوليك وفيتامين بى، بالإضافة إلى المعادن المفيدة الأخرى مثل الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز.

وإضافة إلى كونه مصدر للطاقة وهذا ما يجعل أوراقه سحرية فى علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها وتعزيز جهاز المناعة.

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