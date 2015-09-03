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حزب المصريين الأحرار يدفع بـ 12 مرشحاً في كفر الشيخ

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حزب المصريين الأحرار يدفع بـ 12 مرشحاً في كفر الشيخ حزب المصريين الأحرار يدفع بـ 12 مرشحاً في كفر الشيخ

حزب المصريين الأحرار

دفع حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ ب11مرشحاً في عدد من الدوائر الإنتخابية بالمحافظة والذين تقدموا بأوراقهم للجنة تلقي الطلبات بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية، فعلى دائرة دسوق وقلين تقدم الدكتور سامي عنتر صقر وصغي الدين دراج وشكري لونه واللواء خليفه حامد، أما دائرة فوه ومطوبس تقدم بأوراق ترشيحه كلا ن علي العجواني واللواء صلاح المعداوي ومن شيدي سالم علي أبو أحمد ومن دائرة بلطيم اللواء إبراهيم قطاطو ومن دائرة الرياض عبدالصمد شرف الدين ومن دائرة بيلا والحامول وليد أبو المكارم ون دائرة مركز كفر الشيخ محمد عبدالحميد عرابي وحامد بسطويسي .

أما بقية الدوائر تم تحديد الأسماء وبدوائر أخرى هناك مشاروات على اختيار المرشحين.

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