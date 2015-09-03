بني سويف تطرح لحومًا بلدية ومجففة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. والكيلو بـ 45 جنيهًا

وجه المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بالإضافة إلى وزارة التموين، لتنفيذ خطة المحافظة لدعم السلع التموينية والغذائية واللحوم وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

و تم الاتفاق مع وزارة التموين بحضور رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة ، ورئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة علي توريد لحوم عبر سيارات متنقلة للمحافظة على أن تدعم المحافظة كيلو اللحوم بـ 10 جنبهات ليكون السعر لكيلو اللحوم البلدية و45 جنيه ، وكيلو اللحوم المجمده 23 جنيه ، بهدف تخفيف العبء عن المواطن السويفى و ضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار اللحوم

و تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على إقامة منفذين ثابتين لبيع اللحوم والمنتجات الخاصة بالقوات المسلحة ، وذلك بالمول التجاري على الإبراهيمية وبموقف محي الدين بمدينة بني سويف