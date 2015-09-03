«الإحصاء»: 2.2 مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال عام 2014

ظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أعداد السكان في الأول من يناير 2015 ليصل إلى 87.963 مليون نسمة مقابل 85.783 مليون نسمة في الأول من يناير 2014 بزيادة قدرها 2.2 مليون نسمة.

جاء ذلك في “الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2015” الذى يعتبر مرجع إحصائى شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعى والاقتصادى التى ينتجها الجهاز بالمشاركة مع الوزارات والهيئات المختلفة وباقى عناصر النظام الإحصائى الوطني.

وأوضح الإحصاء أن أعداد المواليد خلال العام الماضي ارتفعت بنحو 2.7 مليون مولود في حين بلغ عدد الوفيات 531 ألف حالة وفاة مشيرا إلى أن عدد الزيادة الطبيعة بلغ 2.2 مليون نسمة.

وبين أن معدل المواليد بلغ 31.3 لكل ألف من السكان فى حين بلغ معدل الوفيات 6.1 لكل ألف من السكان لافتا إلى أن معدل الزيادة الطبيعية بلغ 25.2 نسمة لكل ألف من السكان.

وأضاف أن عدد حالات الزواج بلغت 953 ألف حالة خلال عام 2014 فى حين بلغ عدد حالات الطلاق نحو 180 ألف حالة.

وبين أن معدل حالات الزواج بلغ 11 لكل ألف نسمة من السكان فى سن الزواج ومعدل حالات الطلاق 2.1 لكل ألف نسمة فى سن الزواج.