تصفيات اليورو - 3 عمالقة يسعون للانتقام.. وهل نشهد أول المتأهلين؟

تستأنف تصفيات كأس أمم أوروبا (يورو) 2016 الخميس، حيث تبدأ الجولة السابعة بمباريات ساخنة تسعى من خلالها 3 منتخبات عملاقة للثأر والاقتراب خطوة أخرى نحو التأهل للبطولة.

فتستعد منتخبات إسبانيا، هولندا وألمانيا للانتقام من خصومها سلوفاكيا، أيسلندا وبولندا على الترتيب حين تستضيفها في المرحلة السابعة من التصفيات المقرر انتهاءها نوفمبر المقبل.

وتتبقى 4 جولات في الدور الحالي من التصفيات تنتهي في أكتوبر المقبل، ثم تقام مرحلة الملحق التي ستشهد تأهل آخر 4 منتخبات في شهر نوفمبر.

حامل اللقب

يحل المنتخب السلوفاكي ضيفا على الماتادور الإسباني السبت في ملعب "كارلوس تارتيير" بمدينة أوفييدو، ويسعى الأخير للانقضاض على صدارة المجموعة من خلال هدفا واحدا يهز شباك الفريق الشرق أوروبي.

ففي مباراة الذهاب بين المنتخبين في مدينة زيلينا السلوفاكية بالجولة الثانية من التصفيات أكتوبر الماضي، حقق صاحب الأرض مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حامل لقب المسابقة 2-1.

هذه الهزيمة هي الوحيدة التي تلقاها المنتخب الإسباني حتى اللحظة في التصفيات، بينما منافسه فاز في مبارياته الـ6 جميعا ليحتل صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة.

وإذا ما استطاع المنتخب الإسباني الفوز بهدف واحد فقط سيستعيد مكانته الطبيعية مرة أخرى لأن المواجهات المباشرة ستصب في مصلحته في حال تساوي الفريقين في النقاط.

مرحلة جديدة

منتخب الطواحين الهولندية هو الأخر يسعى للثأر والانتقام بل وتحسين وضعيته في جدول ترتيب المجموعة الأولى التي يحتل بها المركز الثالث برصيد 10 نقاط خلف أيسلندا (15) والتشيك (13).

ومع المدرب الجديد داني بليند، الذي خلف المخضرم جوس هيدينك، يأمل أصحاب الزي البرتقالي في تأمين التأهل للبطولة عن طريق احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني.

ولا توجد فرصة أفضل من التغلب على أيسلندا، متصدرة المجموعة، حين يستضيفها زملاء القائد أريين روبن الخميس بملعب "أمستردام أرينا".

المباراة سيقودها الحكم الصربي ميلوراد مازيتش، الذي أدرا لقاء القمة الأخير بين الأهلي والزمالك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أيسلندا على ملعبها 2-0 أكتوبر الماضي.

الزعيم

يخوض بطل العالم منتخب ألمانيا مباراة ثأرية أيضا حين يستضيف الجارة بولندا على ملعب "كوميرزبانك أرينا" بمدينة فرانكفورت الجمعة.

فبعدما تكبد الخسارة الأولى في تاريخه أمام بولندا أكتوبر الماضي وهو متوج باللقب العالمي، وتراجعه للمركز الثاني بمجموعته، يأمل زملاء الهداف توماس مولر الثأر من رفقاء زميله في نادي بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

وسيضمن منتخب المانشافت صدارة المجموعة في حال تحقيقه الفوز.

المتأهل الأول

وقد تشهد هذه الجولة من التصفيات تأهل أول فريق إلى البطولة التي ستستضيفها فرنسا الصيف المقبل.

ويأتي في مقدمة الفرق التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التأهل منتخبي سلوفاكيا وإنجلترا، فهما الوحيدان اللذان وصلا إلى العلامة الكاملة من 6 مباريات حتى اللحظة، 18 نقطة.

فإذا ما استطاع منتخب إنجلترا الفوز على سان مارينو وخسرت سويسرا في نفس الوقت أمام سلوفينيا، فسيضمن رجال المدرب روي هودسون مكانهم في البطولة.

أما سلوفاكيا، فإذا فاز على إسبانيا وخسرت أوكرانيا أمام بيلاروسيا، ثم تعادلت في الجولة الثامنة مع أوكرانيا فإنها ستضمن تأهلها للبطولة للمرة الأولى في التاريخ.

تعرف على مواعيد المباريات وترتيب المجموعات من هنا.