محافظ السويس ومدير الأمن يقودان حملة إزالة لـ 50 حالة إشغالات بحي عتاقة

شنت قوات الأمن وإدارة المرافق حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة الرحاب والفردوس بحي عتاقة، والتى بلغت 50 حالة إزالة وذلك بمشاركة اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء جمال عبدالبارى مدير الامن وبحضور سعيد الليبيدى رئيس حى عتاقة واللواء محمد طه مساعد مدير الامن وشرطة المرافق والادارات الهندسية بحى عتاقة.

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس ان المحافظة ومديرية الأمن مستمرون فى حملات الازالة لرفع التعديات والاشغالات من مبانى واسوار حدائق عشوائية واكشاك واى تعدى على املاك الدولة بجميع احياء السويس لتطبيق دولة القانون وحتى يعود الشارع السويسى لشكله الجمالى مرة اخرى.

والتقى المحافظ مع ابناء مدينة الرحاب والفردوس واستمع لشكواهم وطالبهم بالالتزام بتنفيذ القرارات والالتزام بتطبيق القانون من اجل الصالح العام والحفاظ على النظافة العامة ، كما طلب المحافظ من الاهالى التعاون مع حى عتاقة من اجل حل المشاكل الموجودة داخل نطاق الحى .