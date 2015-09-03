قاضى "أحداث مجلس الوزراء" يرفض طلب حضور ممثلى "الاتحاد الأوروبى"

أكد المستشار "محمد ناجى شحاتة " رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" عن رفض المحكمة حضور ممثلى الاتحاد الأوروبى لجلسة اليوم فى إعادة إجراءات محاكمة 81 متهمًا قد سبق وأدانتهم غيابياً قبل ضبطهم.

وأوضح القاضى بأن ممثلى الاتحاد الذين تم رفض طلب حضورهم الجلسة هم من سفارتى "النرويج" و"الدنمارك"، وقام القاضى برفع الجلسة واتخاذ القرار بشأن تأجيل القضية بعد حضور عدد من الشهود بجلسة اليوم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم بشهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

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