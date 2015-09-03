القبض على سائق "توك توك" قتل "مقاول" وأصاب 2 آخرين بسبب خلافات مالية بالعجوزة

ألقى ضباط قسم شرطة العجوزة، برئاسة المقدم أحمد الوليلى رئيس المباحث، القبض على سائق "توك توك" عقب قيامه بقتل مقاول وإصابة 2 آخرين بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

البداية كانت ببلاغ من الأهالى لقسم شرطة العجوزة بوقوع مشاجرة ومتوفى، وعلى الفور أمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتحرك القوات بقيادة العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش القطاع إلى مكان الحادث، وتبين وجود المجنى عليهم عبد الحفيظ عبد الموجود على "60 سنة" مقاول "متوفى" إثر إصابته بطعنة بالبطن وخروج جزء من الأحشاء، وعامر عبد الحفيظ عبد الموجود على "29 سنة" مقاول مصاب بجرح طعنى بالبطن، وإسلام جمال حسن 19سنة عاطل مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى.

وتبين من التحريات التى أجراها الرائد شريف الحجر معاون مباحث قسم العجوزة أن المتهم "حاتم ع" 25 سنة سائق "توك توك"، نشب بينه خلاف وبين المجنى عليهم، بسبب خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة فتعدى خلالها عليهم بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً ما بهم من إصابات والتى أسفرت عن وفاة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة سكين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.