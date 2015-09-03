القبض على عاطل سرق سائق تاكسى بالإكراه فى الهرم

نجح ضباط قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم أسامة عبد الفتاح، فى القبض على عاطل عقب قيامه بسرقة أحد سائقى التاكسى بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدرة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من غرفة النجدة ببلاغ من أحمد حسن أحمد حسن 32 سنة أخصائى مساحة وخرائط، أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته "تاكسى"، استوقفه أحد الأشخاص لتوصيله، وعقب صعوده للسيارة قام بتهديده بسلاح أبيض "شفرة موس"، واستولى منه على مبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول وفرا هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوات المباحث فى القبض على المتهم محمود ع ا 25 سنة عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على المسروقات، وبالكشف عليه جنائياً تبين سابقة اتهامه فى قضيتين أخرهما سلاح بدون ترخيص ومحكوم عليه، وهارب فى قضية ضرب.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بالحكم الصادر ضده، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

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