البابا تواضروس يستقبل وفدا من الكونجرس.. ويؤكد: مصر فى طريق "الاستقرار"

استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر الباباوى بالعباسية صباح اليوم وفدًا من الكونجرس الأمريكى، يضم كلًا من لوى كومريت وفيكتوريا كوتس وسمانثا لياهى وستيفن كوفلين، وباتريك بوول أعضاء الكونجرس الأمريكى الذين جاءوا للاطمئنان على أوضاع أقباط مصر

وقال البابا لهم، وفقًا لبيان رسمى من الكنيسة، إن البلاد فى طريق الاستقرار، وأن الوضع أفضل بكثير من السنوات الماضية، مضيفا: نحن على علاقة طيبة بالرئيس والدولة وجميع المصريين.

حضر اللقاء القس إنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتارية قداسة البابا والأستاذة بربارة سليمان مسئول المكتب الباباوى للمشروعات.