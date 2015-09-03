الرضاعة الطبيعية مفيدة لمريضات التصلب المتعدد

أظهرت دراسة طبية جديدة، نشرت مؤخرا فى مجلة "جاما للأعصاب"، أن الأمهات المصابات بالتصلب المتعدد ويرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية خلال الأشهر الأولى من الولادة يمكن أن تزيد فرصهم فى إرجاء تطور أعراض المرض لنحو 6 أشهر.

وأوضح الباحثون تغير المفاهيم المتعلقة بمرض التصلب المتعدد بشكل جذرى خلال السنوات الـ60 الماضية، حيث تصف "الجمعية الأمريكية الوطنية للتصلب المتعدد" أنه حتى عام 1950، كثيرا ما كانت تنصح النساء بضرورة عدم الإنجاب حتى لا تزداد حالتهن سوء.

وأظهرت الدراسة الحالية أن الرضاعة الطبيعية طيلة الأشهر الأولى من الولادة يمكن أن تقلل من مخاطر الانتكاسة.

فقد قام فريق من الباحثين الألمان برئاسة الدكتور "كيرستين هيلونج" بجامعة "باخوم" الألمانية بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 201 امرأة على مدى 4 سنوات فى الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012.

>وقد أعربت المتطوعات اللاتى تم تسجيلهن فى البرنامج الوطنى الألمانى لمرض التصلب عن نيتهن إرضاع أطفالهن طبيعيا لمدة شهرين بعد الولادة بواقع 59,7% منهن.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها أن 24,2% فقط من الأمهات تعرضن لانتكاسة خلال ال 6 أشهر الأولى من الولادة، وعلى النقيض من 38,4% من الأمهات إما لم يرضعن أطفالهن أو أرضعن لبعض الوقت.