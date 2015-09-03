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ظهور حالات شلل أطفال فى أوكرانيا يعيد المرض إلى أوروبا

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ظهور حالات شلل أطفال فى أوكرانيا يعيد المرض إلى أوروبا ظهور حالات شلل أطفال فى أوكرانيا يعيد المرض إلى أوروبا
قالت منظمة الصحة العالمية إن طفلين فى جنوب غرب أوكرانيا أصيبا بشلل الأطفال فى أولى حالات إصابة بالمرض فى أوروبا منذ عام 2010.

وذكرت المنظمة أمس الأربعاء أن أوكرانيا كانت مهددة نظرا لعملية التطعيم غير الشاملة، وقالت إنه فى عام 2014 تم تحصين نحو 50% فقط من أطفال أوكرانيا بشكل كامل ضد شلل الأطفال والأمراض الأخرى التى يمكن الوقاية منها.

وجاء فى بيان منظمة الصحة أن خطر انتشار المرض فى البلاد مرتفع رغم أنه منخفض فى دول مجاورة مثل رومانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال الذى يهاجم الجهاز العصبى ويمكن أن يسبب شللا لا براء منه خلال ساعات من العدوى. ويصيب المرض عادة الأطفال الذين يعيشون فى مناطق بها خدمات صحية متدنية.

ونجحت حملة تطعيم دولية فى القضاء على الفيروس تقريبا ولم تعلن سوى باكستان وأفغانستان عن حالات إصابة شديدة بشلل الأطفال هذا العام كما شهدت مدغشقر ونيجيريا حالات متعلقة بالتطعيم مثل أوكرانيا.

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