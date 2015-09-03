أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نقص كمية دماء الدورة الشهرية فجأة إشارة دالة على الإصابة بتكيس المبايض

Google+ Print
نقص كمية دماء الدورة الشهرية فجأة إشارة دالة على الإصابة بتكيس المبايض نقص كمية دماء الدورة الشهرية فجأة إشارة دالة على الإصابة بتكيس المبايض
تعانى بعض السيدات والفتيات من حالة نقصان مفاجئ فى كمية دم الدورة الشهرية الطبيعى، بحيث تقل من حيث عدد أيام التدفق، وكذلك كم الدم المتدفق ذاته.

وهذه المشكلة قد لا تلاحظها الكثير من السيدات والفتيات، إلا أنه وحسب تحذير الدكتور سعد خالد، أخصائى الأمراض التناسلية، فلابد أن يكون من أهم أولويات وملحوظات المرأة، قبل وبعد الزواج والحمل والولادة، فكمية الدورة الشهرية قد تصبح فى بعض الحالات دون البعض الآخر، علامة دالة على مشكلات تعانى منها السيدة دون أن تدرى.


>ومن هنا أوضح الدكتور سعد خالد أن نقص كمية الدم المتدفق خلال الدورة الشهرية لدى بعض السيدات بشكل مفاجئ، لابد وأن يتم مناقشة الطبيب المختص فيه، وإجراء تحاليل الهرمونات الخاصة بالغدة الدرقية وتحاليل الهرمونات الأنثوية واللبن والذكورة، لأن ضعف تدفق دم الدورة ونقص كميتها دلالة على ضعف مفاجئ فى تبويض المرأة، والذى فعلى الأغلب يكون بسب الاصابة بتكيسات على المبيض، ما يجعل التبويض غير جيد، وهو ما يحتاج علاجًا دوائيًا يصحبه إنقاص للوزن، لذا وجب الفحص والعرض على مختص، وتدوين عدد أيام الدورة وطبيعة التدفق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365