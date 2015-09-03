احذر.. ارتداء العدسات اللاصقة والعين ملتهبة يهدد بضعف النظر

أرسلت قارئة تسأل، أرتدى العدسات اللاصقة الطبية طوال اليوم، إلا أننى أعانى من التهاب بالعين منذ 3 أيام، واحمرار ملحوظ، فهل يمكننى ارتداء الـ"لانسيز"؟إعلان - Ads إعلان - Ads
>وتابعت نهى تحذيرها مؤكدة أن ارتداء العدسات فى تلك الحالة قد يفاقم من حالة الالتهاب والاحمرار، فالعين فى هذه الحالة تصبح شديدة الحساسية، وإدخال جسم غريب عليها لفترة طويلة خلال اليوم يساعد على مضاعفة الضرر، ولفتت أخصائية العيون أيضًا إلى احتمالية احتواء العدسات على بكتيريا أو فطريات كانت فى الأساس سببًا فى هذا الالتهاب، أو سببًا فى مضاعفة الشعور بالحكة والحرقة داخل العين، والخطر الأكبر فى ارتداء العدسات فى تلك الحالة يتمثل فى إضعافها للنظر، وإصابة العين بضعف نظر طويل الأمد يصعب التخلص منه، لذا لابد من استبعادها مؤقتًا حتى العرض على مختص عيون للعلاج تمامًا، وطوال تلك الفترة تنظف العدسات مرة يوميا بمحلولها المعقم.
وأجابت عن السؤال الدكتورة نهى حسن، أخصائية طب العيون، محذرة أشد الحذر من ارتداء العدسات اللاصقة فى حال التهاب العيون، أو تعرض العين لأى نوع من المشكلات المرضية، كالالتهاب، أو شعور المريض بالحكة، أو الشعور بحبات من الرمل فيها، أو الشعور بضبابية الرؤية، أو الإصابة بإفرازات هلامية كثيرة.
>وتابعت نهى تحذيرها مؤكدة أن ارتداء العدسات فى تلك الحالة قد يفاقم من حالة الالتهاب والاحمرار، فالعين فى هذه الحالة تصبح شديدة الحساسية، وإدخال جسم غريب عليها لفترة طويلة خلال اليوم يساعد على مضاعفة الضرر، ولفتت أخصائية العيون أيضًا إلى احتمالية احتواء العدسات على بكتيريا أو فطريات كانت فى الأساس سببًا فى هذا الالتهاب، أو سببًا فى مضاعفة الشعور بالحكة والحرقة داخل العين، والخطر الأكبر فى ارتداء العدسات فى تلك الحالة يتمثل فى إضعافها للنظر، وإصابة العين بضعف نظر طويل الأمد يصعب التخلص منه، لذا لابد من استبعادها مؤقتًا حتى العرض على مختص عيون للعلاج تمامًا، وطوال تلك الفترة تنظف العدسات مرة يوميا بمحلولها المعقم.