احذر.. ارتداء العدسات اللاصقة والعين ملتهبة يهدد بضعف النظر

أرسلت قارئة تسأل، أرتدى العدسات اللاصقة الطبية طوال اليوم، إلا أننى أعانى من التهاب بالعين منذ 3 أيام، واحمرار ملحوظ، فهل يمكننى ارتداء الـ"لانسيز"؟

وأجابت عن السؤال الدكتورة نهى حسن، أخصائية طب العيون، محذرة أشد الحذر من ارتداء العدسات اللاصقة فى حال التهاب العيون، أو تعرض العين لأى نوع من المشكلات المرضية، كالالتهاب، أو شعور المريض بالحكة، أو الشعور بحبات من الرمل فيها، أو الشعور بضبابية الرؤية، أو الإصابة بإفرازات هلامية كثيرة.