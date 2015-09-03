محام يرفع دعوى تطالب بإعدامه بعد رفض شركة مياه الشرب بدمياط حل مشكلته

تقدم جلال خليل عبد الرحمن المحامى بدعوى قضائية قيدت برقم 825 لسنة 2015 قضائية إلى المحامى العام لنيابات دمياط تطالب بإحالته إلى محكمة الجنايات للمطالبة بإعدامه.

وتضمنت الدعوى، أن المدعى قام مع شقيقه مجدى عبد الرحمن بالتردد على شركة مياه الشرب بدمياط يشكو من سوء حالة مياه الشرب وضعفها، وعندما فشلت كل المحاولات فى الإصلاح طالبت شركة مياه الشرب بآلاف الجنيهات حتى يمكن الحفر وإصلاح المواسير الرئيسية رغم استمرار الأزمة منذ رمضان الماضى.

وأضاف المدعى، أنه لا يتصور أن فى القرن الحادى والعشرين، أنه لا يجد مواطن مصرى نقطة المياه التى يشربها، وبناء عليه، فإن المدعى لا يريد العيش فى زمان لا يجد فيه البشر مياه الشرب فى مصر.