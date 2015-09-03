أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محام يرفع دعوى تطالب بإعدامه بعد رفض شركة مياه الشرب بدمياط حل مشكلته

Google+ Print
محام يرفع دعوى تطالب بإعدامه بعد رفض شركة مياه الشرب بدمياط حل مشكلته محام يرفع دعوى تطالب بإعدامه بعد رفض شركة مياه الشرب بدمياط حل مشكلته
تقدم جلال خليل عبد الرحمن المحامى بدعوى قضائية قيدت برقم 825 لسنة 2015 قضائية إلى المحامى العام لنيابات دمياط تطالب بإحالته إلى محكمة الجنايات للمطالبة بإعدامه.

وتضمنت الدعوى، أن المدعى قام مع شقيقه مجدى عبد الرحمن بالتردد على شركة مياه الشرب بدمياط يشكو من سوء حالة مياه الشرب وضعفها، وعندما فشلت كل المحاولات فى الإصلاح طالبت شركة مياه الشرب بآلاف الجنيهات حتى يمكن الحفر وإصلاح المواسير الرئيسية رغم استمرار الأزمة منذ رمضان الماضى.

وأضاف المدعى، أنه لا يتصور أن فى القرن الحادى والعشرين، أنه لا يجد مواطن مصرى نقطة المياه التى يشربها، وبناء عليه، فإن المدعى لا يريد العيش فى زمان لا يجد فيه البشر مياه الشرب فى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد