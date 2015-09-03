أمين النور بالإسكندرية: الحزب سهل إجراءات الحصول على عقار سوفالدى

قال عبد الله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية، إن الحزب ساهم فى تسهيل إجراءات المواطنين على عقار السوفالدى من خلال التنسيق بين اللجنة الصحية للحزب والجهات المعنية، كما نفى فى الوقت نفسه قيام الحزب بتوزيع العقار على المواطنين، واتهم الكيانات السياسية التى وصفها بـ "الضعيفة" بمحاولة التشهير بحزب النور.

وأضاف بدران لـ"اليوم السابع": تواصلت مع الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حيث توجه إلى مقر الحزب للاستفسار عن الأمر بعد إثارته فى وسائل الإعلام ولم يحدث أى تفتيش لمقر الحزب كما ردد البعض، حيث إن التفتيش لا يتم إلا بإذن قضائى".

وتابع بدران: "أوضحنا أننا نساهم فى تسهيل حصول المواطنين على عقار السوفالدى بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث يقتصر دور اللجنة الصحية للحزب على جمع الأوراق والبيانات الصحية للمواطنين وتقديمها للجهات المعنية بهدف تسهيل حصولهم على العقار وهذا النشاط مثله مثل انشطة خدمية كثيرة يقوم بها الحزب ومنها المساهمة فى إصلاح المستشفيات ورصف الطرق وأشياء أخرى كثيرة".

وشدد بدران على أن الأنشطة الخدمية للحزب بشكل عام ومن بينها تسهيل إجراءات حصول المواطنين على عقار السوفالدى ليست لها أى علاقة بالعملية الانتخابية، وأضاف:"المواطنون الذين يحصلون على الخدمات لا يلتقون بالمرشحين ولا نطلب منهم انتخاب الحزب فى الانتخابات بالإضافة إلى أننا نقوم بهذا النشاط منذ فترة طويلة " وتابع:"هناك كيانات سياسية ضعيفة لا تقدم أى خدمات للمواطنين استغلوا هذا الأمر للتشهير بحزب النور ومحاولة تشويهه".

وأشار بدران إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المسيحيين يحصلون على الخدمات التى يقدمها حزب النور وشدد على أن الحزب لا يفرق بين مواطن وآخر وفقا لدينه، وأضاف:"المواطن المسيحى الذى يأتى إلينا للحصول على الخدمة نرحب به، ولدينا مدرسون مسيحيون يشاركون فى فصول التقوية التى يقدمها الحزب فضلا عن أن هناك مرشحين مسيحيين للحزب فى الانتخابات".

بعد الكشف عن ترويج حزب النور لمرشحيه بتوزيع "سوفالدى" مجانا.. الحكومة ترصد مراكز علاج فيروسC التابعة للقوى السياسية.. مصادر: إجراءات ضد من يستغل المرضى دعائيا..اتجاه لإعلان أيام التصويت إجازة بالمدارس

>