المتحدث العسكرى: مقتل 3 إرهابيين خلال محاولة اقتحام كمين بالشيخ زويد

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إن رجال القوات المسلحة تمكنوا فجر اليوم الخميس 3 / 9 / 2015 من إحباط محاولة اقتحام أحد الأكمنة الأمنية المتحركة بمنطقة ( العبرة ) بمدينة الشيخ زويد .

وأضاف المتحدث العسكرى فى بيان له :" قام ثلاثة أفراد إرهابيين مستقلين دراجة نارية بإطلاق النيران على الكمين من أسلحة آلية كانت بحوزتهم فى محاولة للهروب من الكمين فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما أسفر عن مقتل الإرهابيين الثلاثة وضبط الأسلحة والخزن والذخائر التى كانت بحوزتهم .

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