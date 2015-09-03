بالصور.. أمن القاهرة يضبط مصنعا لقنابل المونة و13 قضية مخدرات بحدائق القبة

شنت مديرية أمن القاهرة برئاسة خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة الحدائق، وشارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى، وتم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 13 قضية مخدرات (12 اتجار + 1 تعاطى) بإجمالى عدد 3 كيلو حشيش، و كيلو بانجو، و768 جرام هيروين ، و5884 قرصا مخدرا، و9 قضايا سلاح نارى (1 بندقية خرطوش و7 فرد خرطوش و1طبنجة و60 طلقات مختلفة العيار) و7 قضايا سلاح أبيض و27 حكم جناية و 4 أحكام ضبط وإحضار و3 ضبط مراقب هارب و4 ضبط مسجل خطر و5 أحكام مجمع بإجمالى 57 حكما.

كما تم ضبط 53 قضايا تموينية و 183 حكم حبس و 31 حكم مخالفة و41 حكم غرامة

>4250 جنيها مبالغ مالية متحصلة ومصنع قنابل مونة ومحدثات صوت.

وشدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة وجارى بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة .



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