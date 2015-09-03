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زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه اللبنانية.. ومناورات فى مزارع "شبعا"

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زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه اللبنانية.. ومناورات فى مزارع "شبعا" زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه اللبنانية.. ومناورات فى مزارع "شبعا"
أعلن الجيش اللبنانى أن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، وجاء فى بيان لقيادة الجيش اللبنانى اليوم " الخميس " أن الزورق الإسرائيلى اخترق أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة بجنوب لبنان لمسافة 260 مترا ولمدة 90 دقيقة.

وأشار إلى أنه تجرى متابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليوينفيل"، وعلى صعيد آخر ، حلق الطيران الحربى الإسرائيلى على ارتفاع متوسط فى أجواء منطقة "مرجعيون " جنوب لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلى صباح اليوم مناورة واسعة داخل مزارع " شبعا " اللبنانية المحتلة، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة والمدفعية الثقيلة، داخل الطرف الشمالى للمزارع المحتلة، فى ظل تحليق طائرة دون طيار فى المنطقة
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