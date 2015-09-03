الموندو: غزة تحتاج إلى معجزة بعد معاناتها من أسوأ وضع منذ 2006

قالت صحيفة الموندو الأسبانية تحت عنوان "غزة تحتاج إلى معجرزة" إن "فى غزة لا يستطيع أحد أن يرى الضوء فى نهاية النفق"، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة أثبت أن قطاع غزة ربما لا يصلح مكانا صالحا للحياة خلال 5 سنوات .

وأشار "الأونكتاد" فى تقريره السنوى الذى شمل استعراضا للحياة فى قطاع غزة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع فى السنوات الأخيرة أدت إلى تدنى الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية فى غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الإراضى الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن،وشمل تحذير "الأونكتاد" تنبيها إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصا فى الأمن الغذائى والسكنى والمياه النظيفة والكهرباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الاسرائيلى خلال الليل شنت غارة جوية على اهداف تابعة لحركة حماس فى قطاع غزة ردا على إطلاق نيران بأتجاه منازل فى جنوب إسرائيل،ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الاسرائيلى أن سلاح الجو الاسرائيلى شن ليل الاربعاء الخميس غارة على موقع عسكرى لحركة حماس فى قطاع غزة بعد إطلاق نار باتجاه منازل فى جنوب إسرائيل،ولم يتمكن الجيش من تحديد ما إذا كان اطلاق النار من غزة جرى عمدا من الموقع العسكرى لحماس الذى قالت وسائل الاعلام الإسرائيلية إنه قاعدة لتدريب الحركة الاسلامية.

وأوضحت الصحيفة أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع فى السنوات الأخيرة أدت إلى تدنى الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية فى غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الأراضى الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن،ويعانى الكثير من سكان القطاع التشرد ونقص المرافق الأساسية بعد التدمير الهائل الذى لحق بالقطاع بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية والحصار المفروض عليه منذ حوالى 9 سنوات.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأساسية قد دمر فى العملية العسكرية الإسرائيلية، وتضرر أيضا 247 مصنعا و300 مركز تجارى ضررا كليا أو جزئيا، ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة فى القطاع تعانى أضرارا بالغة.



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