رئيس الوزراء الفلسطينى: سياسات إسرائيل تقضى على مشروع حل الدولتين

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله أن استمرار إسرائيل فى سياستها الاستيطانية يقضى على مشروع حل الدولتين ويقوض فرص السلام، وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967، كون هذه المستوطنات غير شرعية باعتراف دول العالم ووفق القانون الدولى والإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله فى مكتبه برام الله اليوم /الخميس/، وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة وزير التنمية البريطانى السابق آلن دنكن.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى "نطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية للشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده، وتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الأساسية خاصة فى المناطق المسماة (ج) والقدس الشرقية، كونها تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، والتى تشكل مساحة 64% من الضفة الغربية".

وأضاف "نأمل من بريطانيا أن تقوم بدور فعال فى مجلس الأمن، والضغط نحو إصدار قرار يقضى بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى محدد، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".. مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولى لا سيما بريطانيا، لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ ثمانية أعوام، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع بين الضفة الغربية والقطاع.

وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لبريطانيا على دعمها المستمر لموازنة الدولة، وإقامة العديد من المشاريع التنموية فى فلسطين، خاصة فى المناطق المهمشة والمسماة (ج) والقدس الشرقية.

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