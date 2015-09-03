تأجيل «أحداث الوزراء» لجلسة 8 أكتوبر القادم للمرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة” إعادة محاكمة 81 متهماً في قضية “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 8 أكتوبر القادم لسماع شهادة الشاهد السابع و المرافعة .

وقررت المحكمة اعتبار الحكم الغيابي على المتهم “أبو المجد محمد ” الصادر بحقه لا زال سارياً ، كما قررت ندب “خبير إحتماعي لفحص حالة المتهمين الحادي و الأربعين و الحادي و السبعين وإعداد تقرير بحالته .

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.