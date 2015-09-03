أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل «أحداث الوزراء» لجلسة 8 أكتوبر القادم للمرافعة

Google+ Print
تأجيل «أحداث الوزراء» لجلسة 8 أكتوبر القادم للمرافعة تأجيل «أحداث الوزراء» لجلسة 8 أكتوبر القادم للمرافعة

3 سبتمبر 2015 | 2:37 مساءً

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة” إعادة محاكمة 81 متهماً في قضية “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 8 أكتوبر القادم لسماع شهادة الشاهد السابع و المرافعة .

وقررت المحكمة اعتبار الحكم الغيابي على المتهم “أبو المجد محمد ” الصادر بحقه لا زال سارياً ، كما قررت ندب “خبير إحتماعي لفحص حالة المتهمين الحادي و الأربعين و الحادي و السبعين وإعداد تقرير بحالته .

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

عاجل 2015-09-03

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا