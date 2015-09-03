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مصرللطيران : تسير4 رحلات لنقل 1000 حاجًا .. وبدء سفر حجاج الجمعيات غدًا

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مصرللطيران : تسير4 رحلات لنقل 1000 حاجًا .. وبدء سفر حجاج الجمعيات غدًا مصرللطيران : تسير4 رحلات لنقل 1000 حاجًا .. وبدء سفر حجاج الجمعيات غدًا
 

للطيران

تسير مصر للطيران، اليوم الخميس،  4 رحلات جوية لنقل الحجاج ، منها 3 رحلات من مبني الرحلات الموسمية  بمطار القاهرة لنقل 860 حاجًا من حجاج قرعة محافظتي الفيوم والشرقية أما الرحلة الرابعة فستنقل 140 حاجًا من حجاج ترانزيت امستردام إلي  المدينة المنورة .

وقامت شركة مصر للطيران، امس الأربعاء، بتسير ثلاث رحلات إلي المدينة المنورة من مطارى القاهرة و برج العرب  لنقل 623 حاجًا  من حجاج قرعة محافظات  البحيرة والإسكندرية والشرقية وبعض حجاج الترانزيت من ابيدجان.

جدير بالذكر أن أولي رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى ستبدأ غدا الجمعة ، بينما تبدأ أولى رحلات حجاج شركات السياحة يوم الثلاثاء وأن إمكانيات الشركة الوطنية قادرة على استيعاب أى زيادة محتملة فى أعداد الحجاج من خلال طرح سعة مقعدية كبيرة أسوة بما حدث فى الأعوام السابقة

وقد تم اختيار بعثة مكونة من 550 موظفًا من أفراد المحطة والمبيعات والعلاقات العامة والأمن والخدمات الأرضية والصيانة وغيرها لتكون فى شرف استقبال ضيوف الرحمن فى مطارى جدة و المدينة المنورة لسرعة إنهاء إجراءاتهم عند وصولهم إلى المطارات و كذلك ستعمل هذه البعثة على إنهاء إجراءات عودة السادة الحجاج إلى أرض الوطن بعد آدائهم لمناسك الحج.

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أونا

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