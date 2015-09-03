حبس الراقصتين «برديس وشاكيرا» 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق

قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، اليوم الخميس، بالحبس 6 اشهر مع الشغل والنفاذ على الراقصتين “شاكيرا” بطلة كليب الفلفل والكمون، و”برديس” بطلة كليب “يا واد يا تقيل”، في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للعري من خلال تقديم كليبات خادشة للحياء.

كانت النيابة تلقت بلاغا من محمد النمر، المحامي، اتهم الراقصتين برديس وشاكيرا بالتحريض على الفسق والفجور والترويج للأعمال المنافية من خلال كليبات فاضحة، وأنهما أساءتا إلى صورة المرأة المصرية في الخارج.

وتلقت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، بلاغات عديدة من المواطنين وبعض الشخصيات العامة، تتهم الراقصتين “برديس وشاكيرا” بتقديم رقصات وتصوير “كليبات” خادشة للحياء وتحرض على الفسق، وتسئ إلى المرأة المصرية بصفة عامة وتظهرها في صورة الباحثة عن الملذات اللاهثة وراء الشهوات، كما تلقت النيابة العامة بلاغات مماثلة ضد الراقصتين.