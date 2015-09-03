المزينة يكرم عامل نظافة لجهوده في ضبط سارق سيارات

كرم سعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي عبد الجليل صديق علي بنغالي الجنسية يعمل عامل نظافة في بلدية دبي لتعاونه المثمر وجهوده في مكافحة الجريمة التي أدت إلى ضبط أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية كان يقوم بسرقة السيارات في منطقة شاطئ الممزر.

وثمن سعادة اللواء المزينة جهود أفراد الجمهور المساهمين مع شرطة دبي في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتعاونهم المستمر مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة .. مؤكدا أن تعاون أفراد الجمهور مع أجهزة الشرطة أمر مطلوب يساهم في الحد من الجريمة وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والارتقاء بالمستوى الأمني في الدولة.

وأوضح سعادته أن شرطة دبي تحرص دائما على تكريم المساهمين والمتعاونين معها والذين يكون لهم دور في مساعدة شرطة دبي في أداء دورها الميداني بشقيه المروري والجنائي وذلك لحرصها على توطيد علاقتها مع شركائها في المجتمع .. مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزا للآخرين للمضي قدما نحو تبني هذه الخصال الحميدة.

وقال إن جهود شرطة دبي في التوعية والتركيز على تعاون الجمهور تأتي ثمارها عبر نماذج إيجابية تستحق إلقاء الضوء عليها وتكريمها والتي تتمثل في أمانة هذا العامل الذي قام بتسجيل رقم سيارة الجاني عندما كان يحاول سرقة احدى السيارات مما أدى إلى الوصول إليه وضبطه من قبل رجال المباحث.

وتعود التفاصيل حسب ما أفاد المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى أن عامل النظافة كان يقوم بعملة في منطقة شاطئ الممزر وشاهد أحد الأشخاص يقوم بكسر زجاج السيارة بغرض السرقة فقام بتسجيل رقم سيارة الجاني وإبلاغ الشرطة على الفور مما أدى إلى الوصول للمتهم حيث اتضح أنه قام بنفس الأسلوب الإجرامي بسرقة عدد من المركبات في منطقة بر دبي وبعض الإمارات الأخرى.

وفي الختام قدم سعادة اللواء المزينة شهادة شكر وتقدير وهدية عينية للمكرم .. مشيدا بحسه الأمني وتمتعه بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة التي يعيش فيها.

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