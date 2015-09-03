"طرق دبي" تفتتح تحويلة على الجهة المحاذية لـ "وافي مول"

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي يوم بعد غد السبت، التحويلة المرورية المؤقتة على شارع الشيخ راشد أمام المرور القادم من دبي باتجاه أبوظبي بمحاذاة وافي مول في الجزء الواقع بين جسر القرهود وتقاطع وافي بطول واحد كيلومتر تقريباً؛ مع الحفاظ على عدد المسارب الحالية تفادياً لأي آثار سلبية على حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ ما تبقى من أعمال إنشاء الجسر العلوي على شارع الشيخ راشد واستكمال أعمال الطرق والخدمات بمحاذاة وافي مول، ذلك في إطار مشروع تحسينات تقاطع وافي الذي سيتم إنجازه خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن الهيئة وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلة المرورية على شارع الشيخ راشد لضمان انسيابية حركة السير حرصاً على سلامة مستخدمي الطريق، حيث سيكون التصميم الهندسي للتحويلة المرورية المؤقتة مطابقاً لمواصفات الطرق الدائمة من حيث معايير التصميم الهندسي ودرجة استواء السطح والأسفلت، مع توفير الإنارة الكافية طبقاً للسرعة التصميمية للطريق، بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه.

وأكدت أن عدد المسارات سيبقى كما هو خلال مرحلة التحويلة، بشكل يضمن عدم التأثير سلباً على السعة المرورية المعتادة، وبأن الأعمال متواصلة في تنفيذ مشروع تحسينات تقاطع وافي ضمن البرنامج الزمني المحدد لها، داعية مستخدمي الطرق الانتباه واتباع الإشارات الإرشادية، مع الالتزام بالسرعة المحددة بما يحقق رؤية الهيئة في تنقل آمن وسهل للجميع.

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