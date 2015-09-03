الداخلية : ضبط خليتين إرهابيتين وأماكن تخزين المتفجرات بالمنوفية

فى إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإرهابية وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى الرامية لاستقطاب عناصر شبابية جديدة لضمهم لصفوف لجان العمليات النوعية, وكذا ضبط المتورطين فى إرتكاب حوادث إستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الهامة والحيوية.

فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تكوين كوادر لجان العمليات النوعية الإخوانية بمحافظة المنوفية, خليتين للعمليات الإرهابية:

الأولـى: يتولى مسئوليتها الإرهابى “بركة محمود يوسف أبوصليحة” .

الثانية: يتولى مسئوليتها الإرهابى “خالد قنديل يونس فطوم” .

بهدف التخطيط لإرتكاب بعض الأعمال العدائية وتجهيز أوكار لتصنيع وتخزين العبوات المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.

أسفرت الجهود عن تحديد الأوكار التنظيمية التى يختبئ فيها عناصر هاتين الخليتين وكذا أماكن تخزين العبوات المتفجرة.. حيث أمكن ضبط بعض أعضائها وهم كل من:-

1. خالد قنديل يونس فطوم .. حركى “أبو ندى”.

2. محمد شبل مصطفى البيومى .

3. بركة محمود يوسف أبو صليحة .. حركى “مجدى”.

4. رمضان شعبان محمد الفوال “محبوس على ذمة قضية أخرى”.

5. سامى إبراهيم القطبى مسعود .. حركى “معتصم

كما تم مداهمة أماكن تخزين العبوات التفجيرية حيث أسفرت عن ضبط ما يلى:-

عدد (11) بندقية آلية .

عدد (11) خزينة سلاح آلى.

عدد (33) عبوة جاهزة للتفجير.

عدد (1036) طلقة آلية.

§ كما أسفر الفحص عن تورط هؤلاء المضبوطين بإرتكاب العديد من العمليات النوعية أبرزها :-

قطع قضبان شريط السكة الحديد بطريق تلا/كفر الشيخ سليم (القضية رقم 1963/2014 إدارى مركز شرطة تلا) .

وضع جسم غريب قبل محطة السكك الحديدية (القضية رقم 1236/2015 إدارى مركز شرطة تلا) .

قطع طريق طبلوها بمدينة تلا (القضية رقم 47/2015 إدارى مركز شرطة تلا) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.

وأكدت بيان استمرار أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكودار الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه إرتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية.