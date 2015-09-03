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المتحدث العسكري : 3 سفن حربية صينية تزور الإسكندرية

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المتحدث العسكري : 3 سفن حربية صينية تزور الإسكندرية المتحدث العسكري : 3 سفن حربية صينية تزور الإسكندرية

3 سبتمبر 2015 | 2:15 مساءً

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن القوة البحرية الصينية رقم 152 التابعة للأسطول الشرقى الصينى بقيادة نائب قائد الأسطول والمكونة من عدد (3) سفينة حربية بزيارة ميناء الإسكندرية خلال الفترة من 2 – 6 / 9/ 2015 ، وذك فى إطار دعم العلاقات المتميزة بين القوات البحرية المصرية والبحرية الصينية.
> وتمت مراسم ستقبال السفن الحربية الصينية بميناء الإسكندرية بمعرفة القوات البحرية وبحضور أعضاء الجالية الصينية بالإسكندرية .
> كما إلتقى نائب قائد الأسطول الصينى قائد القوات البحرية لواء بحرى أركان حرب أسامة منير ربيع فى مكتب سيادته بحضور نائب السفير الصينى وقنصل عام الصين بالإسكندرية وملحق الدفاع الصينى بالقاهرة ، حيث تم مناقشة الموضوعات محل الإهتمام المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين البحريتين والتدريبات المشتركة وتبادل زيارات السفن والضباط كما تم تبادل الهدايا التذكارية .
> كما قام نائب الأسطول الصينى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى البحرى المجهول بحضور عناصر حرس شرف القوات البحرية المصرية وحرس شرف الأسطول الصينى.
> ومن المخطط تنفيذ تدريب بحرى مشترك عابر بين عدد من وحدت القوات البحرية المصرية والسفن الحربية الصينية أثناء مغادرة الوحدات الصينية لميناء الإسكندرية .

عاجل 2015-09-03

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