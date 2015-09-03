إبراهيموفيتش لصحفي: أستمتع بشعورك هذا إذا كان الأمر يؤلمك

رد زلاتان إبراهيموفيتش بغضب على سؤال أحد الصحفيين حول استثماراته بعيدا عن مجال كرة القدم أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب السويد.

ويستعد صاحب الأصول البوسنية لقيادة منتخب بلاده لمواجهة روسيا والنمسا في تصفيات يورو 2016 يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وتلقى لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي سؤالا حول استثماره للأموال في بيع العطور والملابس فأجاب قائلا:"ليس من حقي الحصول على الأموال وفقا لك. في كل مرة يحدث أمرا ما تقول (ألا يمتلك ما يكفيه من المال؟) أليس هذا صحيحا؟"

وأضاف "أيا كان، أيا كان، أيا كان. صدقني، لا أحتاج إلى المال. أنا أفعل ذلك من أجل المرح".

وأردف "العمل في مثل هذه المشروعات يسعدني. هي مغامرة جديدة بالنسبة لي. عندما أقوم بذلك وتشعر أنت باللدغة، أستمتع بذلك أكثر وأكثر، نفس الأمر عندما ألعب كرة القدم، أتلقى ركلة إضافية من هذا الأمر إذا كان يؤلمك. هذا هو الإحساس الأفضل".

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