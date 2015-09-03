وكيل حارس مانشستر يونايتد: هذا ما يفعله فان جال بالمواهب الإنجليزية

شن وكيل أعمال سام جونستون حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي هجوما لاذعا على المدرب لويس فان جال بسبب رفضه رحيل اللاعب إلى فريق أخر.

وكان جونستون هو الخيار الثاني لفان جال بعد الحارس الأساسي سيرخيو روميرو في ظل ابتعاد الإسباني ديفيد دي خيا وفقا لقرار المدرب الهولندي.

ومع فشل انتقال حارس منتخب "لا روخا" لنادي ريال مدريد، من المنتظر أن يعود للمشاركة في المباريات في المرحلة المقبلة.

وستتقلص فرصة جونستون في المشاركة مع الشياطين الحمر في ظل وجود حارسين دوليين بقائمة فان جال.

ورفض الأخير رحيل جونستون وفضل الاحتفاظ به رغم تلقيه عدة عروض من أجل التعاقد معه على سبيل الإعارة.

وقال جوردان سيجال وكيل أعمال الحارس الإنجليزي الشاب لصحيفة (دايلي ميل):"جونستون يريد فقط لعب كرة القدم، لكنه لا يحصل على الفرصة إطلاقا في يونايتد".

وأضاف "هو حارس شاب وحان الوقت كي يلعب بصفة مستمرة. إن لم يحصل هذا في يونايتد، إذن فليكن في مكان أخر. هذا نموذج للمواهب الإنجليزي الصغيرة التي يحجمها فان جال".

وأردف "إن لم يريدوا الاستعانة به في المباريات فهو يحتاج إلى الانتقال من أجل مستقبله. لا يمكنه الجلوس على دكة البدلاء أو الخروج نهائيا من القائمة".

وأتم "لابد لإنجلترا أن تمتلك العديد من حراس المرمى لاختيار الأفضل من بينهم. إعطاء الصغار الفرصة للظهور هو ما نريده ونطمح إليه. لن يتمكن من الوصول لهذا المستوى وهو لا يلعب".