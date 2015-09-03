مدافع أرسنال السابق: شعرت أن يونايتد يرمي النرد في اليوم الأخير للانتقالات

انتقد مارتن كيون مدافع أرسنال السابق تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم الشاب أنتوني مارسيال مقابل مبلغ ضخم في اليوم الأخير لانتقالات اللاعبين.

واشترى فريق الشياطين الحمر مهاجم موناكو الفرنسي ذو الـ19 عاما مقابل 36 مليون جنيه إسترليني بعد تلقيه الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد سوانزي سيتي (2-1) في الدوري.

ويرى كيون أن ما قام به مانشستر يونايتد يدل على حالة التخبط التي يعيشها حاليا مع المدرب لويس فان جال.

وكتب كيون في عموده بصحيفة (دايلي ميل) الإنجليزية:"شعرت أن يونايتد يرمي النرد في اليوم الأخير للانتقالات. من الصعب تخيل هذا المسلسل الطويل من المفاوضات تحت أعين السير أليكس فيرجسون وديفيد جيل. الأمر كان مخجلا".

وأضاف "التعاقد مع مارسيال مخاطرة كبيرة، اللاعب تتم مقارنته بتييري هنري، وإذا استطاع أن يكون نصف الأخير فسيصبح لاعبا جيدا".

وأردف "ربما لويس فان جال هو المسؤول عن مشكلة الهجوم في يونايتد، لكنه قام بمخاطرة كبيرة بالتعاقد مع لاعب صغير لم يشارك دوليا حتى الآن".