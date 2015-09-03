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نصف نهائي كأس مصر.. تعرف على ملعبي مواجهتي الأهلي والزمالك

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نصف نهائي كأس مصر.. تعرف على ملعبي مواجهتي الأهلي والزمالك نصف نهائي كأس مصر.. تعرف على ملعبي مواجهتي الأهلي والزمالك

أسفرت قرعة ملعبي مباراتي الدور نصف النهائي من كأس عن مواجهة الأهلي لبتروجيت بالقاهرة فيما سيواجه الزمالك سموحة بالإسكندرية.

وسيستضيف ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس مباراة الأهلي وبتروجيت المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل.

بينما سيخوض الزمالك مباراته الثانية على التوالي باستاد الإسكندرية بعدما تخطى الاتحاد السكندري على نفس الملعب بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وستقام المباراتان في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الزمالك، بطل الدوري المصري، للحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي والجمع بين مسابقتي الدوري والكأس، بينما يسعى سموحة للثأر من الفارس الأبيض بعد خسارته أمامه لنهائي العام الماضي.

بينما يأمل الأهلي في التأهل للمباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2010 أملا في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2007، بينما يسعى بتروجيت لبلوغ الدور النهائي لأول مرة في تاريخه.

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