أخبار عاجلة

ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول أمريكى: زيارة العاهل السعودى لواشنطن فرصة لبحث القضايا الإقليمية

Google+ Print
مسئول أمريكى: زيارة العاهل السعودى لواشنطن فرصة لبحث القضايا الإقليمية مسئول أمريكى: زيارة العاهل السعودى لواشنطن فرصة لبحث القضايا الإقليمية
وصف نائب مستشارة الأمن القومى الأمريكى بن رودس زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه المرتقب غدا " الجمعة " بالرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الأبيض وذلك فى أول زيارة له منذ توليه العرش بأنها تأتى فى وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات.

وأضاف فى سياق تصريحات صحفية اليوم " الخميس " أن مباحثات الرئيس اوباما مع العاهل السعودى تعد فرصة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات قمة الرئيس الأمريكى مع قادة دول الخليج فى كامب ديفيد فى شهر مايو الماضى ، ومراجعة التقدم الذى أحرزته اجتماعات مجموعات العمل بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى على مدى الأشهر الأخيرة.

وأوضح المسئول الامريكى أن المباحثات الأمريكية - ستتطرق الى العديد من القضايا الإقليمية ، ومن بينها اليمن وسوريا ، بالاضافة الى إبرام الاتفاق النووى الإيرانى والأنشطة الإيرانية فى المنطقة.
>وتوقع أن تشمل المباحثات مناقشة سبل دعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ، خاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والجهود السياسية لتسوية العديد من الصراعات التى تشهدها المنطقة.

واشار بن رودس إلى أن اجتماع الغد يعد الثانى بعد لقاء الرئيس اوباما والملك سلمان بالسعودية فى يناير الماضى ، بالاضافة الى العديد من الاتصالات الهاتفية التى جرت بين الزعيمين.

وتتزامن زيارة العاهل السعودى الى واشنطن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السعودي-الأمريكى والذى من المتوقع أن يحضره العديد من كبار الشخصيات المالية والاقتصادية السعودية لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل