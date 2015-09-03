مسئول أمريكى: زيارة العاهل السعودى لواشنطن فرصة لبحث القضايا الإقليمية

وصف نائب مستشارة الأمن القومى الأمريكى بن رودس زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه المرتقب غدا " الجمعة " بالرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الأبيض وذلك فى أول زيارة له منذ توليه العرش بأنها تأتى فى وقت تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات.

وأضاف فى سياق تصريحات صحفية اليوم " الخميس " أن مباحثات الرئيس اوباما مع العاهل السعودى تعد فرصة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات قمة الرئيس الأمريكى مع قادة دول الخليج فى كامب ديفيد فى شهر مايو الماضى ، ومراجعة التقدم الذى أحرزته اجتماعات مجموعات العمل بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى على مدى الأشهر الأخيرة.

وأوضح المسئول الامريكى أن المباحثات الأمريكية - السعودية ستتطرق الى العديد من القضايا الإقليمية ، ومن بينها اليمن وسوريا ، بالاضافة الى إبرام الاتفاق النووى الإيرانى والأنشطة الإيرانية فى المنطقة.

>وتوقع أن تشمل المباحثات مناقشة سبل دعم التعاون الثنائى فى مختلف المجالات ، خاصة فى مجالات مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والجهود السياسية لتسوية العديد من الصراعات التى تشهدها المنطقة.

واشار بن رودس إلى أن اجتماع الغد يعد الثانى بعد لقاء الرئيس اوباما والملك سلمان بالسعودية فى يناير الماضى ، بالاضافة الى العديد من الاتصالات الهاتفية التى جرت بين الزعيمين.

وتتزامن زيارة العاهل السعودى الى واشنطن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار السعودي-الأمريكى والذى من المتوقع أن يحضره العديد من كبار الشخصيات المالية والاقتصادية السعودية لبحث سبل دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين.

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