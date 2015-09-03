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ليبيا توقف سفينة لتهريب الوقود ترفع علم تنزانيا شمال مدينة زوارة

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ليبيا توقف سفينة لتهريب الوقود ترفع علم تنزانيا شمال مدينة زوارة ليبيا توقف سفينة لتهريب الوقود ترفع علم تنزانيا شمال مدينة زوارة
ألقى حرس السواحل الليبى "القطاع الأوسط" القبض على سفينة لتهريب الوقود ترفع علم دولة تنزانيا شمال مدينة زوارة على بعد 5 أميال من السواحل ويملكها مالطى الجنسية.

وقال متحدث البحرية الليبية العقيد أيوب قاسم، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم،" إن حرس السواحل أوقف سفينة لتهريب الوقود تسمى "سانتى كروز" على متنها 4 أشخاص وترفع علم تنزانيا ومالكها مالطى شمال مدينة زوارة".

وأضاف قاسم أن السفينة كانت محملة بالديزل أثناء القبض عليها، لافتا إلى أن السفينة لاتحمل أى أوراق قانونية وتم سحبها إلى ميناء مصراتة، وأوضح متحدث البحرية أنه التحقيق يتواصل الآن مع طقم السفينة بعد سحبها إلى شاطئ الميناء.
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