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الأمم المتحدة: غرق ألفى سوريا بالبحر المتوسط فى محاولة الوصول الى اوروبا

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الأمم المتحدة: غرق ألفى سوريا بالبحر المتوسط فى محاولة الوصول الى اوروبا الأمم المتحدة: غرق ألفى سوريا بالبحر المتوسط فى محاولة الوصول الى اوروبا
قالت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن أكثر من ألفى سورى غرقوا فى البحر المتوسط أثناء محاولاتهم الوصول الى أوروبا منذ 2011، وقال أن ليس من نهاية فى الأفق للحرب الأهلية السورية. وجاء فى التقرير ان "الفشل العالمى فى حماية اللاجئين السوريين يترجم الآن الى أزمة فى جنوب اوروبا" - وسط زيادة تدفق اللاجئين فى الأشهر الأخيرة.

ويركز التقرير المكون من 24 صفحة والصادر اليوم الخميس على الأحداث من يناير وحتى يونيو ويلقى ضوءا جديدا على الصراع المستمر منذ أربع سنوات ونصف.

ويسلط التقرير الضوء على الإنتهاكات التى ترتكبها اطراف النزاع كافة، بما فى ذلك قوات الرئيس بشار الأسد وجماعة اداعش وجبهة النصرة التابعة للقاعدة. ويوضح التقرير بأن جماعة داعش باتت تتبع تكتيكا جديدا يتمثل فى هجمات الكر والفر والتفجيرات الإنتحارية بالسيارات الملغومة فى أعقاب خسارتها الكثير من المعارك لصالح المقاتلين الأكراد الذين يتلقون الدعم الجوى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

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