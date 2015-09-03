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دفاع متهم بـ"أحداث الوزراء" يطلب إخلاء سبيل جميع المتهمين

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دفاع متهم بـ"أحداث الوزراء" يطلب إخلاء سبيل جميع المتهمين دفاع متهم بـ"أحداث الوزراء" يطلب إخلاء سبيل جميع المتهمين
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر إعادة محاكمة 81 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك بعد تقدمهم باعادة إجراء محاكمتهم.

وطلب أحد أعضاء هيئة الدفاع الموكل عن المتهم 24 بإخلاء سبيل جميع المتهمين، مشيراً خلال مرافعته إلى أن بعض المتهمين تم القبض عليهم بعد الواقعة بيومين، وأن المذكرة أكدت أن القبض على المتهم رقم 24 تم فى اليوم التالى للأحداث.

وطلب القاضى من المحامى التقدم بطلب أجل للاطلاع على القضية جيدا لأن القضية محالة من قاضى التحقيق، وليست من النيابة العامة كما ذكر.

وسادت حالة من الارتباك، حيث قاطع القاضى أحد أعضاء هيئة الدفعا، عندما قال أن موكله حضر منذ قليل من محبسه، بعدما طالب بإخلاء سبيله، ليؤكد له القاضى أن المتهم ليس حاضراً فى جلسة اليوم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
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