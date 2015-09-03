تقرير - بالصور.. ملاعب ألمانيا تحتضن اللاجئين السوريين وتحارب العنف ضدهم

مشاهد رائعة هذا الأسبوع في ملاعب الكرة الألمانية بعد أن استقبلت جماهير أندية البوندزليجا بدرجاتها السوريين بلافتات موحدة تحمل عبارة "مرحبا باللاجئين".

ورفعت جماهير دورتموند وبايرن ميونيخ وفيردر بريمن وغيرها هذه اللافتات خلال مباريات الجولة الماضية من الدوري الألماني بعد استقبال البلاد لألاف منهم هذا الأسبوع.

ألمانيا قررت فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين القادمين من المجر، وهذه الخطوة تأتي ضد اتفاقية دبلن والتي تقضي بإعادة اللاجئين لأول بلد سجل به كلاجيء.

أزمات ومواقف إنسانية سابقة

اللاجئون السوريون في ألمانيا سجلت ضدهم حالات عنف من قبل بعض المواطنين خلال العام الماضي. وأيضا في النصف الأول من عام 2015 سجلت 202 حالة هجوم على أماكن إيواء اللاجئين بشكل عام من بعض المتطرفين.

ومنذ عام تقريبا ظهرت حركة (بيجيديا) وهي تسعى اختصارا لطرد المسلمين من أوروبا واستقطبت بشكل كبير أفراد من الهوليجانز الألمان ومشجعي الكرة خاصة في مدينة دريسدن التي خرجت منها الحركة وكذلك كولن.

ففي ديسمبر من العام الماضي سجلت حالة عنف ضد المسلمين الأتراك في مدينة دريسدن ارتدوا وشاحات لنادي دينامو دريسدن.. المدينة أيضا سجل بها حالة قتل للاجيء إريتري مطلع هذا العام.

لكن على الرغم من ذلك أظهر نادي دينامو دريسدن التعاطف مع اللاجئين إذ دعا 300 لاجئا لحضور إحدى مباريات الفريق مجانا كرد على أعمال العنف التي أصابت البعض هناك.

دفعة جديدة من اللاجئين واستقبال الملاعب

بدأ توافد الألاف من اللاجئين لألمانيا منذ الأسبوع الماضي، وتتوقع أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا أن تستقبل مليون لاجئا هذا العام فقط.

نادي بروسيا دورتموند العملاق الألماني استقبل في الأسبوع الماضي 220 لاجئا من مختلف البلدان ودعاهم لحضور مباراة الفريق في الدوري الأوروبي أمام أودز بالكلوب النرويجي، في المقابل فإن بلد كإنجلترا بأكلماه لم تستقبل سوى 166 لاجئا سوريا في الـ12 شهرا الماضيا.

توالت المشاهد الرائعة في الملاعب الألمانية والتي رحبت باللاجئين السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا. حيث رفعت جماهير بايرن ميونيخ وبريمن ودورتموند وغيرها من أندية الدرجة الممتازة وما أدنى لافتات ترحيب باللاجئين.