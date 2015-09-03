الدفاع بـ"أحداث مجلس الوزراء" يطلب بإعادة استجواب أحد المتهمين مرة أخرى

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر إعادة محاكمة 81 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وذلك بعد تقدمهم بإعادة إجراء محاكمتهم.

وطلب دفاع أحد المتهمين تلاوة نص شهادة الشاهد فى حالة عدم تذكره للأحداث وقتها، وأن هناك بعض الشهود الحضور لا يتذكرون شهادتهم، وأن المتهم "كريم على سعد الدين" اعترف بالواقعة المشار إليها، وطلب إعادة استجوابه مرة أخرى.

وطلب عضو آخر لهيئة الدفاع إعادة استجواب المتهم رقم 21 مرة أخرى، كما طلب محام آخر استجواب متهم آخر لبيان كيفية وجود المتهم بمسرح الأحداث، فرد القاضى أن استجواب المتهم يكون بمواجهة الشهود وليس بإثبات مكان تواجده، وإخلاء سبيل المتهم رقم 237 لعدم الإعلان عن جلسة وصدور الحكم غيابيا.

وطلب المحامى الحاضر مع المتهم "عماد رضا" آجلا للاطلاع على القضية، وكذلك إخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه المحكمة.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين أنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 قاموا بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.