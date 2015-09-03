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"جنايات القاهرة" تجدد حبس 12 متهما بـ"أحداث عنف حدائق حلوان"

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"جنايات القاهرة" تجدد حبس 12 متهما بـ"أحداث عنف حدائق حلوان" "جنايات القاهرة" تجدد حبس 12 متهما بـ"أحداث عنف حدائق حلوان"
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حبس 12 متهمًا، لمدة 45 يوما، وذلك على خلفية اتهامهم بالضلوع فى أحداث العنف، التى اندلعت بمنطقة حدائق حلوان، أواخر العام الماضى.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم التجمهر والتلويح بالعنف، وإثارة الشغب ومهاجمة رجال الشرطة، وتعطيل سير المواصلات العامة بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد، فضلاً عن الانضمام لجماعة من شأنها ترويع الآمنين وإشاعة الفوضى فى البلاد، وتعكير الصفو العام.
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